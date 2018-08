Verstappen zevende op nat Monza

Max Verstappen heeft in de eerste vrije training voor de Grote Prijs van Italië de zevende tijd gereden. De Nederlandse Formule 1-coureur was in zijn Red Bull ruim 1,6 seconde langzamer dan de Mexicaan Sergio Pérez, die in de Force India met 1.34,00 de beste tijd neerzette op het circuit van Monza.

Het grootste deel van de training werd afgewerkt op een natte baan, het gevolg van overvloedige regenval in de ochtenduren. Aan het einde van de sessie droogde de baan op en dat resulteerde in snelle tijden. Pérez deed in zijn laatste rondje een aanval op de tijd van Kimi Räikkönen en bleek ruim een halve seconde sneller dan de Fin van Ferrari. Esteban Ocon, de Franse teamgenoot van Pérez, eindigde als derde.

Daniel Ricciardo reed voor het eerst met de nieuwe Renault-motor. De Australiër was daarmee ruim vier tienden sneller dan teamgenoot Verstappen.