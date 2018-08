Vietnam staat open voor Formule 1

Vietnam wil een Formule 1-race in de straten van Hanoi organiseren. De overheid steunt de plannen voor een stratenrace in de hoofdstad. Wanneer Max Verstappen en de andere coureurs door Hanoi gaan scheuren, is nog onbekend.

Directeur Chase Carey van de Formule 1 liet zich eerder in de zomer al enthousiast uit over de mogelijkheid van een race in het land in het zuidoosten van Azië. ,,Alle ministeries staan achter het idee om een nieuwe attractie voor Hanoi te creëren die veel toeristen zal trekken”, zegt Mai Tien Dung namens de regering van Vietnam. Het is niet de bedoeling dat overheidsgeld wordt gebruikt om de benodigde infrastructuur te bouwen. Daarvoor doen de autoriteiten een beroep op bedrijven en vermogende zakenmannen.

De Formule 1-kalender bestaat dit seizoen uit 21 grands prix. De GP van Maleisië, vorig jaar gewonnen door Verstappen, is verdwenen. Mogelijk krijgt Azië daar op termijn met Vietnam een andere race voor terug.