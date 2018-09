Ackermann wint Brussels Cycling Classic

De Duitse wielrenner Pascal Ackermann heeft zaterdag de Brussels Cycling Classic op zijn naam geschreven. De sprinter van Bora-hansgrohe was na ruim 200 kilometer de snelste in de sprint. De Duitse kampioen klopte de Belg Jasper Stuyven in een chaotische massasprint.

Nadat alle vluchtpogingen waren geneutraliseerd, maakte het peloton zich op voor de sprint. Daarin ging het mis met een grote valpartij. Ackermann bleef uit de problemen en pakte de winst.

De Brussels Cycling Classic is de voortzetting van de wielerkoers Parijs-Brussel en eindigt de laatste jaren meestal in een massasprint. Vorig jaar ging de zege naar de Franse sprinter Arnaud Démare en in 2016 naar de Belg Tom Boonen.