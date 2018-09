Bertens: het kon alle kanten op

Kiki Bertens sprak na haar nederlaag tegen de Tsjechische Marketa Vondrousova (19) in de derde ronde van de US Open van een grillige wedstrijd. ,,Het kon echt alle kanten op”, liet de als dertiende geplaatste Nederlandse tennisster weten bij Europsport. ,,Dan speelden we goed, dan ging het minder en daarna toch weer goed. Ik denk dat zij op de belangrijke momenten net wat meer geluk had. Maar ze speelde tegen het einde van de partij ook goed tennis.”

Bertens verloor na 2 uur en 20 minuten in drie sets: 7-6 (4) 2-6 7-6 (1). Ze maakte meer punten en won meer games dan Vondrousova, maar verloor toch. ,,Ze bleef ervoor gaan, ze is ook een vechter”, zei Bertens over de huidige nummer 103 van de wereldranglijst. ,,Haar spel is typerend voor een linkshandige. Ze slaat veel terug en daarmee ook nog met druk op de tegenstander. Dat betekent dat je de punten echt moet afmaken en dat lukte mij in deze partij niet goed.”