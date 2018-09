Kiki Bertens is met haar Zweedse dubbelpartner Johanna Larsson bij de US Open in de tweede ronde gestrand. Het als negende geplaatste koppel verloor in twee sets van de Japanse Nao Hibino en de Georgische Oksana Kalasjnikova. Na anderhalf uur stond de eindstand op het scorebord: 7-6 (3) 6-4.

Bertens kan zich door het verlies nu volledig concentreren op het enkelspel in New York. Ze speelt zaterdag in de derde ronde tegen de Tsjechische Marketa Vondrousova, de nummer 103 van de wereld.