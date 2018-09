Bertens verrassend ten onder in New York

Kiki Bertens is klaar op de US Open in New York. De als dertiende geplaatste tennisster kon in de derde ronde niet haar inmiddels min of meer vertrouwde topniveau halen. De bij vlagen op zichzelf mopperende Nederlandse moest zich in het Louis Armstrong Stadium in drie sets gewonnen geven tegen Marketa Vondrousova, de nummer 103 van de wereldranglijst. Na 2 uur en 20 minuten was de opmars van Bertens op Flushing Meadows verrassend voorbij: 7-6 (4) 2-6 7-6 (1).

Vondrousova, die vorig jaar tijdens haar debuut in New York sneuvelde in de eerste ronde, toonde zich een onberekenbare tegenstander. Ze wisselde sterke periodes af met zwakke series. Ook fysiek leek Vondrousova niet topfit. Bertens kon de tekortkomingen bij de negentienjarige Tsjechische echter niet afstraffen. Daarvoor maakte de Wateringse te veel fouten op de beslissende momenten. Bertens won in de spannende partij meer games dan de grillige Vondrousova en maakte ook meer punten, maar moest zich toch gewonnen geven.

Bertens benutte in de vijfde game het vierde breakpoint en liep daarna snel uit tot 4-2. De jonge Tsjechische dwong in de negende game drie breakkansen af. Ze benutte de tweede, waarna na 5-5 de strijd weer open lag.

Bertens raakte enigszins geïrriteerd over haar eigen spel en dat kwam haar tennisniveau bepaald niet ten goede. Vondrousova daarentegen bleef koel en haalde in een sterke tiebreak, waarin de Nederlandse al snel op een achterstand van 0-5 kwam, de eerste set binnen. Dat betekende het eerste setverlies voor Bertens dit jaar in het enkelspel in New York.

In de tweede set ging ze nog even door met knoeien en foeteren. Ze leverde in de eerste game meteen haar service in, waarna Vondrousova met enige moeite haar eigen opslag behield (0-2). Vanaf dat moment herstelde Bertens zich in alle opzichten krachtig. Op kwaliteit en karakter haalde ze de setwinst binnen en leek de overwinning een kwestie van tijd. In de derde set bleek de vermoeid ogende Vondrousova toch weer bij de les. Bertens speelde met te weinig overtuiging en zuiverheid en ging uiteindelijk in de tiebreak kansloos ten onder.