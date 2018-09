Blaak soleert naar winst in Ladies Tour

Wielrenster Chantal Blaak heeft de vijfde etappe in de Boels Ladies Tour gewonnen. De wereldkampioene reed vrijwel de hele dag in de kopgroep en sprong in de slotfase weg bij haar medevluchters. De Italiaanse Giorgia Bronzini eindigde na een rit over 158 kilometer, met start en finish in Sittard, als tweede op 45 seconden van de winnares. Lucinda Brand kwam als derde over de streep. Annemiek van Vleuten behield de leiderstrui.

,,Hier ben ik heel erg blij mee”, liet Blaak opgetogen weten. ,,Het was een lange dag in de ontsnapping. Ik zat er in eerste instantie bij om iets te forceren voor het klassement. Ik ben gewoon blijven rijden en voelde me in finale nog steeds goed. Ik kreeg wel in de gaten dat het met de kopgroep niet ging werken, dus probeerde ik het zelf maar. Dat ik kon wegrijden in mijn allerlaatste wedstrijd in de regenboogtrui, maakt me heel blij.”

De Ladies Tour wordt zondag afgesloten met een individuele tijdrit over 18,6 kilometer in Roosendaal.