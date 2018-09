Cibulkova stuurt Kerber naar huis

Tennisster Angelique Kerber is gestrand in de derde ronde van de US Open. De Duitse nummer vier van de plaatsingslijst verloor in drie sets van de Slowaakse Dominika Cibulkova: 6-3 3-6 3-6.

Kerber won de US Open in 2016 en schreef dit jaar Wimbledon op haar naam. De dertigjarige Duitse begon goed tegen Cibulkova en brak drie keer de service van haar tegenstandster. Cibulkova herstelde zich echter in de tweede set en greep in de derde set haar kansen, waar Kerber meerdere kansen op een break liet liggen.

Cibulkova speelt in de achtste finale tegen de als veertiende geplaatste Madison Keys. De Amerikaanse, vorige jaar finaliste in New York, versloeg de Servische Aleksandra Krunic in drie sets (4-6 6-1 6-2).