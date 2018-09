Engels: Kruijswijk ligt op koers in Vuelta

Met acht etappes achter de rug, kijkt ploegleider Addy Engels van LottoNL-Jumbo vol vertrouwen uit naar delastige bergetappes die in de tweede week van de Ronde van Spanje op het programma staan. ,,Steven Kruijswijk en George Bennett staan er goed voor en dat is niet op hangen en wurgen gegaan”, zegt Engels. ,,Wat er als ploeg omheen zit loopt ook goed, zowel bergop als op lastige vlakke stukken.”

Kruijswijk staat negende in het algemeen klassement op 1.18 minuut van de Franse leider Rudy Molard. Ploeggenoot Bennett staat elfde op 1.26. ,,Het is een plus dat Steven, die het altijd van de derde week moet hebben, geen tijd heeft verloren”, zegt Engels. ,,Dat is verrassend. Het doet me denken aan de Giro van twee jaar geleden.”

Kruijswijk eindigde in juli als vijfde in de Tour de France en is in Málaga van start gegaan met de ambitie om top vijf in de Vuelta te rijden. ,,Hij zit goed in zijn vel en heeft minder moeite met goed positioneren”, analyseert Engels. ,,Hij heeft de explosieve momenten, waar hij in het verleden nog wel eens moeite mee had, goed verteerd. Dat geeft veel hoop.”