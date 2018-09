Indonesië wil nu ook Olympische Spelen

Indonesië wil zich snel kandidaat stellen voor de organisatie van de Olympische Spelen van 2032. President Joko Widodo is enthousiast geraakt van de Aziatische Spelen die op dit moment in zijn land worden gehouden. ,,Met de ervaring van deze Aziatische Spelen, zijn we er zeker van dat we een nog groter evenement kunnen organiseren”, zei hij. ,,Daarom is Indonesië van plan om zich snel kandidaat te stellen voor de Spelen van 2032.”

Voorzitter Thomas Bach van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) juicht de plannen van Indonesië toe. ,,Met het grote succes van de Aziatische Spelen heeft Indonesië aangetoond dat het alle ingrediënten heeft om de Olympische Spelen op een zeer succesvolle manier te organiseren”, reageerde hij.

De Aziatische Spelen sluiten zondag en zijn vanaf 18 augustus goed verlopen, op enkele kleine problemen met de kaartverkoop na. De volgende Olympische Spelen worden in 2020 gehouden in Tokio. Daarna mogen Parijs (2024) en Los Angeles (2028) het grootste sportevenement organiseren.