Koolhof loopt Nederlands onderonsje mis

Wesley Koolhof is bij de US Open in New York een Nederlands onderonsje in het dubbelspel misgelopen. De 29-jarige tennisser moest in de tweede ronde met zijn Nieuw-Zeelandse dubbelpartner Marcus Daniell buigen voor de Brit Jamie Murray en de Braziliaan Bruno Soares.

Het als vierde geplaatste duo zegevierde in twee sets: 6-3 6-4. Murray en Soares spelen in de derde ronde tegen Robin Haase en Matwé Middelkoop.

Koolhof is in New York nog actief in het gemengddubbelspel met Nadiia Kitsjenok uit Oekraïne.