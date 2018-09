Lesley Kerkhove en haar Wit-Russische dubbelpartner Lidzija Marozava zijn uitgeschakeld bij de US Open. In de tweede ronde moest het duo toestaan dat de Poolse Magda Linette en de Australische Ajla Tomljanovic er na drie sets met de winst vandoor gingen: 6-7 (5) 6-3 6-1.

Kerkhove wist zich in het enkelspel niet te plaatsen voor het hoofdschema in New York. Ze werd in de tweede ronde van het kwalificatietoernooi uitgeschakeld.