Tennisser Rafael Nadal heeft zich geplaatst voor de achtste finales van de US Open. Nadal won in de derde ronde van de Rus Karen Chatsjanov, de nummer 26 van de wereld, in vier sets 5-7 7-5 7-6 (7) 7-6 (3).

Nadal is titelverdediger in New York. De Spaanse nummer 1 van de wereld had bijna 4,5 uur nodig om de Rus te verslaan.