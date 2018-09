Serena verslaat zus Venus met gemak

Serena Williams heeft haar oudere zus vroegtijdig uitgeschakeld bij de US Open. De Amerikaanse liet weinig twijfel bestaan over wie van de twee de beste is. Ze rekende in twee sets betrekkelijk eenvoudig af met zus Venus en stoomt door naar de achtste finales: 6-1 6-2.

De dertigste versie van de ‘Sister Act’ was twintig jaar nadat Venus en Serena hun eerste duel op de tennisbaan uitvochten. Dit keer eindigde de zussenstrijd na een uur en tien minuten spelen. Het was pas de tweede keer dat Venus (38) en Serena (36) elkaar al in de eerste week van een grandslam troffen. Vaak komen ze elkaar pas tegen in de halve finales of in de eindstrijd.