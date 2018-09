Valverde klopt Sagan in Vuelta

De Spaanse wielrenner Alejandro Valverde heeft de achtste etappe in de Ronde van Spanje op zijn naam geschreven. De kopman van Movistar was na 195 kilometer de beste in de lastige sprint in Almadén en boekte zijn tweede etappezege in deze Vuelta.

Drie vluchters, de Spanjaarden Héctor Sáez en Jorge Cubero en de Portugees Tiago Machado, kregen 12 minuten voorsprong. De sprintersploegen gaven de drie echter geen kans en Machado werd met 5 kilometer te gaan als laatste ingelopen.

LottoNL-Jumbo trok de slotkilometer aan voor sprinter Danny van Poppel. Wereldkampioen Sagan leek naar de zege te sprinten, maar werd vlak voor de finish nog voorbij gereden door Valverde. Van Poppel eindigde als derde.

,,Het is jammer dat ik hier niet win, maar derde worden achter zulke renners is niet slecht”, zei Van Poppel. ,,Gisteren waren zij ook al tweede en derde. Ik liet me in die laatste bocht wegduwen uit het wiel van Sagan en daarna was het vol gas tot aan de finish. Om snelle sprinters als Viviani te kunnen kloppen, moet dat op zo’n finish als vandaag. Maar dan stuit je op renners als Valverde en Sagan.”

Valverde deed goede zaken in het algemeen klassement. De 38-jarige Spanjaard was na de zevende etappe al geklommen naar de tweede plaats achter rodetruidrager Rudy Molard van Cofidis. Door de tien bonificatieseconden staat hij nu op 37 seconden achterstand van de Franse leider.

Steven Kruijswijk finishte als tiende en staat in het klassement negende. Zondag volgt een lastige bergetappe met finish op de slotklim naar La Covatilla.