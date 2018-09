AZ met fitte Koopmeiners tegen Heracles

Teun Koopmeiners blijkt fit genoeg om met AZ aan te treden tegen Heracles Almelo. De middenvelder had last van een schouderblessure en het was daarom onzeker of hij zou kunnen spelen op het kunstgras in Almelo. Koopmeiners, opgeroepen voor Jong Oranje, behoort echter tot de basisploeg die trainer John van den Brom heeft samengesteld.

Van den Brom stuurt om 14.30 uur tegen Heracles dezelfde elf spelers het veld in als vorige week tegen Vitesse (0-0). De jonge spits Myron Boadu krijgt vanaf de vleugels steun van Mats Seuntjens en Oussama Idrissi.

Bij Heracles heeft trainer Frank Wormuth wel wat wijzigingen doorgevoerd, na de zware nederlaag in Tilburg tegen Willem II (5-0). De Duitse verdediger Stephen Sama maakt plaats voor landgenoot Maximilian Rossmann, Lerin Duarte krijgt op het middenveld de voorkeur boven Yoƫll van Nieff.