Coutinho levert contract in bij NEC

Gino Coutinho is niet langer de doelman van NEC. De 36-jarige Coutinho kwam afgelopen zomer over van AZ en debuteerde in de thuiswedstrijd tegen Cambuur voor de Nijmegenaren. Ruim twee weken later concludeerde de keeper dat hij stopt met het spelen van betaald voetbal. Coutinho verklaarde zich niet meer met hart en ziel te kunnen inzetten voor zijn vak.

,,Uiteraard is het voor ons als club ontzettend jammer dat dit gebeurt, maar in dit geval gaat het belang van de mens Gino Coutinho boven het belang van de club”, zei technisch directeur Remco Oversier van NEC. Op de website van de club uit de eerste divisie lichtte Coutinho zijn afscheid toe. ,,Dit is het moeilijkste besluit uit mijn carrière geweest, die nu eindigt op een manier zoals ik liever niet zou willen. De eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat de gedachte om te stoppen met betaald voetbal al wat langer speelde, maar na de fijne en goede gesprekken die ik deze zomer heb gevoerd met NEC ging ik vol enthousiasme deze uitdaging aan. Maar de afgelopen periode is dit gevoel toch weer bij mij gaan leven.”

Coutinho begon zijn loopbaan bij PSV en keepte verder onder meer voor ADO Den Haag en Excelsior.