Diskwalificatie Grosjean na protest Renault

Formule 1-coureur Romain Grosjean is zijn zesde plaats kwijt in de Grote Prijs van Italië. De wedstrijdleiding heeft de Fransman van Haas F1 na de race gediskwalificeerd. Een protest van Formule 1-team Renault over de technische staat van de bolide van Grosjean vond gehoor.

Renault meende dat de racewagen van de Haas-bolide niet voldeed aan de regels van autosportfederatie FIA. De stewards van de race op het circuit van Monza bestudeerden de klacht van Renault en vonden inderdaad dat de vloer van het chassis van de auto van Grosjean niet conform de regels was samengesteld.

De diskwalificatie heeft gevolgen voor de WK-stand. Grosjean raakt zijn 8 punten kwijt en komt weer achter de Spanjaard Carlos Sainz van Renault te staan op de dertiende plaats. Renault behoudt de vierde plaats in de WK-stand van de teams. De Fransman Esteban Ocon schuift door de naar de zesde plaats in de uitslag van de grand prix.