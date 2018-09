Novak Djokovic heeft zich geplaatst voor de achtste finales van de US Open. De Serviër versloeg in de derde ronde de Franse tennisser Richard Gasquet in drie sets 6-2 6-3 6-3.

Djokovic, tweevoudig winnaar van het toernooi in New York, had weinig moeite met de als 26e geplaatste Gasquet. Na 2 uur en 10 minuten spelen was de partij in het Arthur Ashe Stadium beslist.