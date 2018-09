Greipel wint openingsrit in Groot-Brittannië

De Duitser André Greipel heeft de eerste etappe van de Ronde van Groot-Brittannië gewonnen. Het was een rit over een kleine 175 kilometer van Pembrey Country Park naar Newport. Nadat de ontsnapte Luxemburger Bob Jungels kort voor de finish was ingerekend door het jagende peloton won Greipel, in een van zijn laatste koersen voor Lotto-Soudal, de massasprint.

De Duitser hield de Australiër Caleb Ewan en de Colombiaan Fernando Gaviria achter zich. Ewan is volgend jaar de vervanger van Greipel bij Lotto-Soudal.