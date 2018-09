Herlings heeft wereldtitel voor het grijpen

Motorcrosser Jeffrey Herlings heeft de wereldtitel in de koningsklasse MXGP voor het grijpen. De 23-jarige Brabander was in de Grote Prijs van Turkije, voor de zoveelste keer dit seizoen, onnavolgbaar voor de concurrentie. Hij won op het circuit van Afyonkarahisar beide manches en vierde al zijn vijftiende GP-triomf van dit jaar.

Zijn Italiaanse rivaal Antonio Cairoli, die evenals Herlings voor het fabrieksteam van KTM rijdt, verspeelde vooral in de tweede manche veel punten door slechts als vijftiende te finishen. De Nederlander vergrootte het verschil in de WK-stand naar 95 punten en kan over twee weken in de voorlaatste grand prix van het seizoen, zijn’ thuisrace’ in Assen, de titel pakken.

Herlings werd al drie keer wereldkampioen in de MX2-klasse. Hij is bezig aan zijn tweede jaar in de MXGP. Nog nooit wist een Nederlandse motorcrosser wereldkampioen te worden in de klasse van de zware motoren.

Glenn Coldenhoff eindigde in Turkije als zevende. De Brabander neemt diezelfde positie in de WK-stand in.