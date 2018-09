Herlings weer stapje dichter bij wereldtitel

Motorcrosser Jeffrey Herlings is weer een stapje dichter bij zijn eerste wereldtitel in de MXGP gekomen. De 23-jarige Brabander was oppermachtig in de eerste manche van de Grote Prijs van Turkije, op het circuit van Afyonkarahisar. Zijn Italiaanse rivaal Antonio Cairoli kwam op gepaste afstand, ruim 25 seconden later, als tweede over de finish.

Herlings kan in theorie in Turkije al wereldkampioen worden, maar dan moet Cairoli geen punten scoren in de tweede manche. Anders krijgt de Brabander over twee weken voor eigen publiek in Assen de kans om de titel binnen te halen. Het verschil tussen de twee titelrivalen is nu 76 punten. Herlings werd al drie keer wereldkampioen in de MX2-klasse. Hij domineert dit seizoen in de koningsklasse, de MXGP.

Glenn Coldenhoff kwam in de eerste manche in Turkije als zesde over de finish.