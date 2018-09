Kelderman: met goed gevoel rustdag in

Wilco Kelderman pakte zondag in de negende etappe van de Ronde van Spanje wat tijd op enkele concurrenten. De Nederlander van Sunweb raakte daardoor zijn slechte gevoel van donderdag een beetje kwijt. Kelderman liep door een botsing een kapotte achterband op en verloor toen een kleine 2 minuten.

,,Er stond heel veel wind. Het had weinig zin om vroeg te gaan. Daarom deed ik het pas 1 kilometer voor de streep”, zei Kelderman over de rit van zondag, waar hij als zesde eindigde. ,,Nairo Quintana wilde niet overnemen. Ik dacht: dan rijd ik maar vol door tot de finish. Die seconden kan ik goed gebruiken. Ik ga niet zitten twijfelen.”

In het klassement is Kelderman nu veertiende op 1.50 van de nieuwe leider Simon Yates. ,,Het is een goed teken dat ik wat tijd pak op mijn concurrenten. Ik voel me goed nu. Ik ga goed de rustdag in”, aldus Kelderman, die hoopt vanaf dinsdag meer tijd terug te pakken. ,,Straks met die steile aankomsten worden de verschillen wel groter. Echte mega-bergritten zitten niet in de Vuelta. Dat vind ik eigenlijk wel jammer.”