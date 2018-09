De Keniaanse atlete Agnes Tirop heeft in Tilburg ’s werelds snelste 10 kilometer op de weg van dit jaar gelopen. Ze won de Rabobank Tilburg Ladies Run in 30 minuten en 50 seconden. Ze had op de meet 17 seconden voorsprong op de nummer twee, de Ethiopische Tsehay Gemechu (31.07). Stella Chesang uit Oeganda finishte als derde in 31.44. Jip Vastenburg was op de achtste plaats de eerste Nederlandse vrouw. Ze liep 34.06.