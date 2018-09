De zege betekent voor Kohlschreiber dat hij net als vorig jaar bij de laatste zestien zit van het toernooi in New York. De 34-jarige Duitser neemt het dan op tegen de winnaar van het duel tussen de Japanse tennisser Kei Nishikori en de Argentijn Diego Schwartzman.

Alexander Zverev is in de derde ronde van de US Open gesneuveld. De als vierde geplaatste Duitser (21) verloor verrassend van zijn landgenoot Philipp Kohlschreiber in vier sets: 6-7 (1) 6-4 6-1 6-3.

article

1194479

NEW YORK (ANP) - Alexander Zverev is in de derde ronde van de US Open gesneuveld. De als vierde geplaatste Duitser (21) verloor verrassend van zijn landgenoot Philipp Kohlschreiber in vier sets: 6-7 (1) 6-4 6-1 6-3.

https://nieuws.nl/sport/20180902/kohlschreiber-schakelt-zverev-uit-op-us-open/

https://cdn.nieuws.nl/media/2018/09/02042121/kohlschreiber-schakelt-zverev-uit-op-us-open.jpg

Sport