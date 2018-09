Kruijswijk: dit was een slopende dag

Steven Kruijswijk zag zondag af in de Ronde van Spanje. De Nederlandse kopman van LottoNL-Jumbo verloor in de negende etappe wat tijd op enkele concurrenten, al wist hij de schade beperkt te houden. Hij is de nummer negen in het algemeen klassement op 43 seconden van de nieuwe rodetruidrager Simon Yates.

,,Vandaag was het niet goed. Anders had ik wel bij die eerste groep gezeten. In de finale had ik de benen niet meer”, aldus Kruijswijk, die als dertiende binnen kwam. ,,Het was een slopende dag weer, met veel klimmen. Zeker naar de slotklim toe was het lastig. Op het laatst zat ik niet echt meer op m’n gemak en moest ik passen. Je weet dat dit een keer kan gebeuren in de drie weken. Dit is het even voor nu.”