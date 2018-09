Moeskroen heeft nieuwe trainer

De Belgische voetbalclub Excelsior Moeskroen heeft al een opvolger gevonden voor de donderdag ontslagen Frank Defays. De Duitser Bernd Storck (55) is de nieuwe trainer van de club die het seizoen in de hoogste klasse van het Belgische voetbal begon met vijf nederlagen.

Storck, die van 2015 tot 2017 bondscoach was van Hongarije, tekende een contract voor één seizoen, met een optie voor een extra jaar. De aanstelling volgt nadat Moeskroen, zonder Defays, ook de zesde nederlaag had moeten incasseren. Zaterdag was Charleroi met 3-1 te sterk.