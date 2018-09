Mollema tweede achter King in bergrit Vuelta

Bauke Mollema is er opnieuw net niet in geslaagd een rit te winnen in de Ronde van Spanje. De Nederlander van Trek-Segafredo probeerde op de slotklim naar de Alto de la Covatilla de eenzame vluchter Ben King te achterhalen. De 29-jarige Amerikaan van Dimension Data hield stand en boekte zo zijn tweede ritzege in deze Vuelta. Eerder had hij al de vierde etappe gewonnen. Mollema was al een keer tweede, in de vijfde rit achter de Australiër Simon Clarke.

De klassementsrenners reden op grote achterstand en voerden een onderlinge strijd om de leiderstrui nadat de Fransman Rudy Molard niet meer had kunnen volgen. De Brit Simon Yates werd de nieuwe leider, op 1 seconde gevolgd door de Spanjaard Alejandro Valverde. Wilco Kelderman finishte als zesde en klimt een aantal plaatsen in het klassement. Vrijdag verloor de kopman van Sunweb veel tijd door materiaalpech en viel hij uit de top tien. Daarin staat Steven Kruijswijk op de negende plaats. Maandag is er een rustdag.

De rit naar de Alto de la Covatilla gold, hoewel er in de eerste week al flink geklommen was, als de eerste serieuze bergrit. Na drie van de vier beklimmingen reed halverwege de etappe een groep van elf vooruit met daarin King als best geklasseerde renner en Mollema en Tom Leezer als Nederlandse vertegenwoordigers.

Kort voor de gevreesde slotklim had de groep nog steeds een kleine acht minuten voorsprong en was duidelijk dat de ritwinnaar tussen de vluchters reed. Naarmate het bergop ging, eigenlijk al zo’n 15 kilometer voordat de voet van de Covatilla werd bereikt, dunde de groep langzaam uit. Bij de steile doorkomst in het dorpje Candelario was King al alleen voorop geraakt, met het oog op verwachte tegenwind op de slotklim mogelijk een iets te enthousiaste actie. Maar zijn voorsprong groeide snel tot meer dan anderhalve minuut voordat Mollema aan zijn achtervolging begon. De Groninger naderde tot op 20 seconden, maar moest uiteindelijk 48 tellen toegeven. ,,Ik heb in ieder geval laten zien, dat mijn eerdere ritwinst geen toeval was. Dit was de zwaarste inspanning die ik ooit heb geleverd”, sprak King.