Pliskova via Barty naar laatste acht

Karolina Pliskova heeft zich bij de US Open als eerste geplaatst voor de kwartfinales van het vrouwenenkelspel. De als achtste geplaatste Tsjechische tennisster was in de vierde ronde in twee sets te goed voor de Australische Ashleigh Barty, die als nummer achttien was ingeschaald. Het werd in het Louis Armstrong Stadium, na een kleine anderhalf uur spelen, 6-4 6-4.

De 26-jarige Pliskova stond twee jaar terug in New York in de finale. Daarin verloor ze van de Duitse Angelique Kerber. Vorig jaar was de kwartfinale het eindstation voor Pliskova.

Dit keer speelt ze voor een plaats in de halve eindstrijd tegen de winnares van de partij die gaat tussen de Estse Kaia Kanepi en de Amerikaanse Serena Williams.