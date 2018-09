Ricciardo gefrustreerd na weer uitvalbeurt

Daniel Ricciardo heeft voor de derde keer in vier races het einde niet gehaald. De Australiër, die na dit seizoen het Formule 1-team van Red Bull verruilt voor Renault, viel ook uit in de Grote Prijs van Italië. Hij lag elfde toen er rook uit zijn bolide opsteeg. ,,Het is een frustrerende periode voor mij. Hopelijk kunnen we wat veranderen aan de auto en de betrouwbaarheid verbeteren”, mopperde hij in een persbericht van Red Bull.

Ricciardo reed met de nieuwe motor die Renault heeft aangeleverd voor het team van Red Bull en die de bolides wat extra vermogen geven. Ook Max Verstappen reed met de nieuwe krachtbron op het snelle circuit van Monza. Heel even was er de vrees dat Ricciardo met een kapotte motor naar kant moest. ,,Die vrees was er zeker, maar in de garage ontdekten de monteurs dat de koppeling waarschijnlijk de boosdoener was”, zei Ricciardo.

Renault bevestigde dat de uitvalbeurt van Ricciardo niets te maken had met de nieuwe motor.