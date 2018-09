Samuel zevende in atletiekgala Berlijn

Jamile Samuel is bij het atletiekgala ISTAF in het Olympiastadion van Berlijn als zevende geëindigd op de 100 meter. De winnares van EK-brons op de 200 meter noteerde een matige tijd van 11,38. Marie-Josée Ta Lou uit Ivoorkust won in 11,08.

Samuel werd vorige maand bij de EK in hetzelfde stadion vijfde op de 100 meter. In de halve finales zette ze toen haar persoonlijk record op 11,10.

Marije van Hunenstijn werd derde in de B-race in 11,42, Naomi Sedney zesde in 11,61. Melissa Boekelman eindigde als vierde bij het kogelstoten met een afstand van 18,05 meter. Hoogspringer Douwe Amels kwam in zijn derde poging over 2,24, goed voor de vijfde plaats.