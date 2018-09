Van Vleuten indrukwekkend in Ladies Tour

Annemiek van Vleuten heeft met overmacht de Boels Ladies Tour gewonnen. De Nederlandse renster van Mitchelton-Scott won ook de afsluitende tijdrit over ruim 18 kilometer in Roosendaal. Van Vleuten had al de eerste twee etappes van de zesdaagse rittenkoers gewonnen. Ze verdedigde in de slotrit een voorsprong van 18 seconden op haar landgenote Lucinda Brand.

Brand leek sowieso al weinig kans te hebben tegen de wereldkampioene tijdrijden, maar ging ook nog onderuit. Het podium van de tijdrit was volledig Nederlands, met Ellen van Dijk als tweede en Anna van der Breggen als nummer drie. Het verschil met Van Dijk, de Europees kampioene, bedroeg liefst 22 seconden. In dezelfde volgorde eindigde het drietal ook in het eindklassement waarin Amy Pieters (achtste) ook nog tot de top tien behoorde.

Van Vleuten was met name tevreden over haar tijdrit, meer nog dan over de eindzege. ,,Ik was vandaag alleen maar bezig met een optimale tijdrit rijden”, vertelde ze bij de regionale zender L1. ,,Ik beschouwde dit als de generale repetitie voor het WK.” In Innsbruck verdedigt ze over ruim drie weken haar wereldtitel. ,,De hele wereldtop stond hier aan de start. Dat maakt deze zege extra mooi, zo kort voor een WK op een parcours dat me ligt.”

Het was het tweede jaar op rij dat Van Vleuten de Ladies Tour won. Ook toen bezetten Van Dijk en Van der Breggen, maar dan in omgekeerde volgorde, de andere podiumplaatsen.