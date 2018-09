Verstappen boos: ik gaf Bottas genoeg ruimte

Max Verstappen was het helemaal niet eens met de tijdstraf die de wedstrijdleiding hem gaf in de slotfase van de Grote Prijs van Italië. Hij kreeg na de finish 5 seconden opgeteld bij zijn eindtijd, waardoor hij het podium miste en als vijfde werd geklasseerd. ,,Ik gaf hem genoeg ruimte. Ik kan er niets aan doen dat hij tegen mijn wiel aanrijdt”, zei de Limburger van Red Bull op Ziggo Sport over de aanvaring met de Mercedes van Valtteri Bottas.

De Fin wilde Verstappen inhalen, maar kwam er niet langs omdat de Limburger iets van zijn lijn afweek vlak voor de bocht. ,,Ik deed niets fout, je mag onder het remmen iets uitwijken, als je de ander maar genoeg ruimte laat. Dat deed ik.”

Bottas kreeg een tikje van de Red Bull van Verstappen en kon de bocht naar rechts niet meer maken. ,,Toen ik hoorde van de straf, wist ik zeker dat ik Bottas niet meer voorbij zou laten gaan in de laatste ronden”, zei de twintigjarige Limburger, die verbeten voor de derde plaats bleef rijden. ,,Ik wist al dat ik vijfde zou worden en had ook gewoon voor de punten kunnen rijden, maar zo ben ik niet. Ik wilde absoluut voor die derde plek aan de finish blijven vechten.”

Dat lukte. Hij reed na racewinnaar Lewis Hamilton (Mercedes) en Kimi Räikkönen (Ferrari) als de nummer drie over de meet, maar werd nog achter Bottas en Sebastian Vettel (Ferrari) als vijfde geklasseerd. Hij was op het incident met Bottas na tevreden over de auto. Zijn Red Bull had een nieuwe motor en die hield het goed. ,,De hele race was goed qua snelheid, ook al was ik op het rechte stuk nog te langzaam. Dat schept vertrouwen voor de volgende race in Singapore. Ik hoop dat de motor genoeg vermogen heeft om mee te kunnen met de snelsten.”