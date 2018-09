Verstappen hoopt op een gelukje op Monza

Max Verstappen hoopt in de Grote Prijs van Italië op chaos bij de start of op een gelukje. De Formule 1-coureur weet dat hij alleen dan kans maakt op een podiumplaats op Monza, het circuit met de vele rechte stukken waarop zijn Red Bull de snellere Ferrari’s en Mercedessen niet kan bijhouden. ,,Gelukkig is het een korte race. Dan kunnen we snel naar huis”, zei Verstappen na de kwalificatie, waarin hij de vijfde tijd reed.

De Nederlander is het hele weekeinde al de ‘best of the rest’, op gepaste afstand van de Ferrari-coureurs Sebastian Vettel en Kimi Räikkönen en de Mercedessen van Lewis Hamilton en Valtteri Bottas. Ook met een verbeterde en iets snellere versie van de Renault-motor achterin zijn bolide komt Verstappen vermogen tekort. ,,Ik zit een beetje in niemandsland”, stelde hij na de kwalificatie vast. Zijn Australische teamgenoot Daniel Ricciardo moet vanwege een gridstraf achteraan starten.

De twee rode bolides van Ferrari staan op de voorste rij. Niet titelkandidaat Vettel, maar zijn Finse teamgenoot Räikkönen veroverde in een baanrecord poleposition. WK-leider Hamilton en Bottas vormen de tweede startrij. De race begint om 15.10 uur.