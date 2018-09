Verstappen mist podium Monza door tijdstraf

Max Verstappen reed in de Grote Prijs van Italië als derde over de finish, maar hij werd tot zijn grote ongenoegen als vijfde geklasseerd. Dat was het gevolg van een tijdstraf van 5 seconden die de Limburgse Formule 1-coureur van Red Bull in de slotfase van de race op het snelle circuit van Monza kreeg voor een kleine touche met de Mercedes van de Fin Valtteri Bottas.

Lewis Hamilton won de race, die lang in handen leek van Kimi Räikkönen van Ferrari. De Fin legde het in de slotfase af tegen de snellere Mercedes van Hamilton, die verder uitliep op zijn grote rivaal Sebastian Vettel in het kampioenschap. De Duitser was na een spin in de eerste ronde veroordeeld tot een inhaalrace, die eindigde op de vierde plaats.

Voor de tienduizenden Italiaanse racefans was de zege van de Brit een domper. Ferrari wacht al sinds 2010 op een nieuwe overwinning op het thuiscircuit. Hamilton boekte al zijn 68e triomf in de koningsklasse van de autosport.

Verstappen was vanaf de vijfde startplek goed weg op Monza; hij haalde voor de eerste bocht al Bottas in. De Limburger reageerde vervolgens alert toen Hamilton en Vettel vlak voor hem met elkaar in aanraking kwamen in de tweede chicane. Vettel kon de buitenom passerende Hamilton niet meer ontwijken, tikte met de neus van zijn Ferrari de Mercedes aan en draaide om zijn as.

Vanaf dat moment leek Räikkönen de race in handen te hebben, maar hij moest acht rondjes voor het einde Hamilton voorbij laten gaan. De achterbanden van de ervaren Fin waren compleet versleten.

Kort daarna ging het mis bij Verstappen, die vocht voor een ongedachte podiumplek en verbeten probeerde Bottas van zich af te houden. Hij week volgens de wedstrijdleiding te veel van zijn lijn af bij een inhaalpoging van de Fin. De Nederlander reageerde furieus op de tijdstraf. ,,Waarvoor? Ik gaf hem ruimte. Ze weten het racen goed te vermoorden op deze manier.”

Door die vijf tellen extra moest Verstappen uiteindelijk toch Bottas en ook nog de opgerukte Vettel voor zich dulden in de eindrangschikking.