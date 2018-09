WK-zilver Brownlee op halve triatlon

Tweevoudig olympisch kampioen Alistair Brownlee heeft bij zijn debuut op het WK halve triatlon meteen zilver veroverd. De Brit, zowel in Londen 2012 als Rio 2016 kampioen op de kortere olympische afstand, moest alleen de Duitse topper Jan Frodeno voorlaten. De tweevoudig wereldkampioen op de Ironman, de hele triatlon, was nu ook de beste na 1,9 km zwemmen, 90 km fietsen en 21,1 kilometer hardlopen. Frodeno, in 2015 al eens de beste van de wereld op de halve, had 3.36.30 nodig en was daarmee ruim een minuut sneller dan Brownlee. Titelverdediger Javier Gomez uit Spanje werd derde in het Zuid-Afrikaanse Port Elizabeth.

Frodeno gaat over zes weken bij de Ironman in Hawaï op voor zijn derde wereldtitel op de hele triatlon waarop hij ook wereldrecordhouder is. Brownlee richt zich na zijn olympische successen nu op langere afstanden en won dit jaar al twee halve triatlons.