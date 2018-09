Amerikaanse Cox mag weer zwemmen

Madisyn Cox mag per direct weer zwemmen. De 23-jarige Amerikaanse was door wereldzwembond FINA wegens overtreding van de dopingregels voor twee jaar geschorst. Sporttribunaal CAS haalde maandag achttien maanden van die straf af. Omdat Cox er al zes maanden schorsing op heeft zitten, mag ze gelijk weer in actie komen.

Bij COX werden bij een onaangekondigde controle sporen van het verboden middel trimetazidine aangetroffen. Later bleek dat dat kwam door een besmet voedingssupplement. Dat was voor het CAS reden tot strafvermindering.

Cox won bij de WK van 2017 in Boedapest het goud met de estafetteploeg op de 4×200 meter vrije slag.