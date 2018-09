Autocoureur Vandoorne weg bij McLaren

Autocoureur Stoffel Vandoorne rijdt volgend jaar niet meer voor McLaren in de Formule 1. De Britse renstal maakte maandag bekend dat de Belg na dit seizoen vertrekt.

,,We beseffen dat we Stoffel niet het materiaal hebben gegeven waarmee hij zijn talent kan laten zien”, zei directeur Zak Brown van McLaren. ,,Maar we zijn hem heel dankbaar. Waar zijn toekomst ook zal liggen, we wensen hem veel succes.”

Eerder werd al bekend dat Fernando Alonso bezig is met zijn laatste maanden bij McLaren. De Spanjaard wordt volgend jaar vervangen door zijn landgenoot Carlos Sainz. McLaren hoopt snel een opvolger voor Vandoorne te presenteren.

,,Ik heb de afgelopen twee seizoenen genoten bij McLaren, hoewel we niet zo succesvol zijn geweest als we hadden gehoopt”, laat Vandoorne weten. ,,Ik zal me ook de laatste zeven races volledig inzetten en hoop binnenkort ook mijn plannen voor het volgende seizoen bekend te maken.”