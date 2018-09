‘Chef de mission voor Tokio 2020 snel bekend’

De chef de mission voor de Olympische Spelen van Tokio 2020 wordt ,,binnenkort” bekend. ,,Tussen nu en een paar weken”, liet technisch directeur Maurits Hendriks van NOC*NSF weten. ,,Ik heb altijd gezegd dat het na de zomer zou gebeuren en daar zitten we nu wel zo ongeveer.”

Directeur Gerard Dielessen zei na de Olympische Spelen eind februari in Zuid-Korea dat NOC*NSF van plan is om een ‘splitsing’ te maken tussen de Zomer- en Winterspelen. Beide evenementen zouden derhalve een eigen chef de mission moeten krijgen. ,,Daar zeg ik nu nog niks over. Dat wordt over een paar weken wel duidelijk als we naar buiten komen met de nieuwe chef de mission, ook voor de Paralympische Spelen”, vertelde Hendriks.

Jeroen Bijl, de baas van TeamNL bij Pyeongchang 2018, hield het eerder dit jaar voor gezien bij NOC*NSF. Hij fungeert nu als technisch directeur van de Nederlandse hockeybond.