Djokovic in drie sets klaar met Sousa

João Sousa heeft in de vierde ronde van de US Open tweevoudig kampioen Novak Djokovic niet kunnen verrassen. De Portugese tennisser gaf zich binnen twee uur in drie sets gewonnen tegen de Servische kanshebber: 6-3 6-4 6-3. Sousa stond voor de eerste keer in de achtste finales van een grandslamtoernooi. Hij is de nummer 68 van de wereld.

Djokovic was in technisch opzicht in alle opzichten de betere speler. De als zesde geplaatste tennisser leek echter in fysiek opzicht de nodige problemen te hebben, ook met de Amerikaanse hitte. In de derde set moest hij bij een voorsprong van 2-1 even van de baan af om een medische behandeling te ondergaan. Daarna stelde Djokovic de zege alsnog soepel veilig.

In de kwartfinales is Roger Federer mogelijk zijn volgende opponent. De als tweede geplaatste Zwitser moet in de vierde ronde eerst nog de Australiër John Millman opzij zetten.