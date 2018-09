Dumoulin en Mollema kopmannen bij WK

Tom Dumoulin en Bauke Mollema zijn bij de wereldkampioenschappen wielrennen de kopmannen van de Nederlandse ploeg bij de wegwedstrijd. Bondscoach Thorwald Veneberg selecteerde verder Wout Poels, Wilco Kelderman, Sam Oomen, Steven Kruijswijk, Antwan Tolhoek en Pieter Weening. De wegwedstrijd op het lastige parcours in Innsbruck is zondag 30 september. Dumoulin, Kelderman en Dylan van Baarle komen vier dagen eerder uit in de tijdrit. Dumoulin won vorig jaar bij het tijdrijden de wereldtitel in Bergen.

Bij de vrouwen ging de wereldtitel op de weg vorig jaar naar Chantal Blaak. Naast de titelverdedigster zijn Ellen van Dijk, Annemiek van Vleuten, Anna van der Breggen, Lucinda Brand, Amy Pieters, Sabrina Stultjens en Janneke Ensing dit jaar in de selectie opgenomen.

Van Vleuten, Brand, Van der Breggen en Van Dijk zijn aangewezen voor de tijdrit, die vorig jaar goud opleverde voor Van Vleuten.