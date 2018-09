Keys laat Cibulkova kansloos op US Open

Madison Keys is er in geslaagd de kwartfinales te halen van de US Open. De Amerikaanse tennisster had maandag in de vierde ronde niet zoveel moeite met Dominika Cibulkova. Keys gunde de Slowaakse slechts vier games en had de overwinning na vijf kwartier spelen al binnen: 6-1 6-3.

De als veertiende geplaatste Keys neemt het in de volgende ronde op tegen de Spaanse Carla Suarez Navarro of de Russische Maria Sjarapova. Zij spelen later op maandag in de vierde ronde tegen elkaar.

Keys bereikte vorig jaar de finale van de US Open. Daarin was haar landgenote Sloane Stephens veel te sterk (6-3 6-0). Stephens bereikte zondag al de laatste acht.