Meyer wint tweede rit Groot-Brittannië

De Australische wielrenner Cameron Meyer heeft de tweede etappe van de Ronde van Groot-Brittannië gewonnen. De rit ging over ruim 174 kilometer van Cranbrook naar Barnstaple in het zuidwesten van Engeland. Meyer kwam in de lastige slotfase voorop met de Italiaan Alessandro Tonelli. De renner van Mitchelton-Scott won de sprint eenvoudig en was op de streep een seconde sneller dan zijn medevluchter. De Nieuw-Zeelander Patrick Bevin sprintte meteen na het tweetal naar de derde plaats.

Tonelli, die rijdt voor het Italiaanse Bardiani-CSF, mocht wel de leiderstrui in ontvangst nemen. Die nam hij over van de Duitser André Greipel, de winnaar van de eerste etappe.

Primoz Roglic, de Sloveen van LottoNL-Jumbo, en Wout Poels finishten ook in de eerste achtervolgende groep. Roglic werd zesde, Poels zevende.