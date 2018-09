Renners Clarke en Kirsch naar Trek-Segafredo

Bauke Mollema en Koen de Kort krijgen volgend jaar bij het wielerteam van Trek-Segafredo gezelschap van Will Clarke en Alex Kirsch. Beide renners bereikten maandag een akkoord over een contract voor twee jaar.

De 33-jarige AustraliĆ«r Clarke komt over van EF Education First-Drapac. Eerder kwam hij al uit voor Leopard-Trek, de voorloper van Trek-Segafredo. ,,Ik kijk er naar uit om weer te gaan samenwerken met de mensen uit die ploeg die ik al ken. Ik verheug me ook om samen te fietsen met Richie Porte”, aldus Clarke. Porte komt na dit jaar over van BMC.

Kirsch, een 26-jarige wielrenner uit Luxemburg, fietst nu nog voor WB Aqua Protect. Ook hij kwam in het verleden al voor Trek uit, als stagiair.

Mollema verlengde vorige week zijn contract bij Trek-Segafredo met twee jaar, tot eind 2020. De Kort blijft ook nog twee jaar voor de Amerikaanse ploeg fietsen.