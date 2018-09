Van Aert blijft Roompot krachtig afwijzen

De Belgische wielrenner Wout van Aert heeft nogmaals duidelijk gemaakt dat hij een overstap naar de toekomstige fusieploeg van zijn huidige team Willems Veranda’s-Crelan en het Nederlandse Roompot totaal niet ziet zitten. ,,Ik wil volgend jaar niet voor Roompot rijden”, benadrukte de wereldkampioen veldrijden na zijn derde plaats in het dernycriterium van Wetteren.

,,Ik ben nooit bij de onderhandelingen betrokken geweest. Deze problemen moesten intern afgehandeld worden. Niet zoals ze nu verlopen. Ik wil mijn vertrouwde mensen rond mij en ga niet bij Roompot rijden, een team waarbij ik niemand ken”, liet de 23-jarige Antwerpenaar weten. ,,Ik heb voor deze situatie niet zelf gekozen. Hoe we eruit moeten geraken, weet ik ook niet. Er is voorlopig nog geen gesprek geweest met manager Nick Nuyens. Nog nooit ben ik met zo’n situatie in mijn loopbaan geconfronteerd geworden. Maar bij Roompot rijden? Nee.”

Van Aert liet zich afgelopen vrijdag ook al kritisch uit over de gang van zaken rond de vorming van de Nederlands-Belgische wielerploeg.