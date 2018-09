De Witte derde op 400 meter in Zagreb

Lisanne de Witte is dinsdag bij een internationale atletiekwedstrijd in Zagreb als derde geëindigd op de 400 meter. De Nederlandse had voor haar race 52,30 seconden nodig. De winst ging naar Salwa Eid Naser uit Nigeria in 50,54. Stephanie McPherson uit Jamaica eindigde als tweede: 51,20.

De Witte behaalde vorige maand bij de Europese kampioenschappen in Berlijn brons op de 400 meter.

Laura de Witte, het zusje van Lisanne, deed ook mee op de 400 meter in Zagreb. Zij finishte als zesde in 53,36, kort achter de Poolse Europees kampioene Justyna Swiety-Ersetic.

Susan Krumins liep bij hetzelfde evenement mee op de 3000 meter. De Nederlandse, bij de EK winnares van zilver op de 10 kilometer, klokte 8.37,21 en eindigde daarmee als vijfde. De winst ging naar de Keniaanse Lilian Kasait Rengeruk: 8.33,37.