Federer zwicht in benauwende hitte

Het was drukkend heet in het Arthur Ashe Stadium en voor het eerst in zijn carrière kon tennisheld Roger Federer niet goed overweg in die omstandigheden. Hij ging in de vierde ronde van de US Open verrassend onderuit tegen de Australiër John Millman in vier sets (6-3 5-7 6-7 6-7). ,,Het was heel erg heet en ik kreeg nauwelijks lucht. Het leek wel of er geen circulatie was. Ik had grote moeite met de omstandigheden en dat is me niet eerder overkomen”, verklaarde de 37-jarige twintigvoudig grandslamwinnaar zijn nederlaag tegen een speler die nog nooit een toernooi won op de ATP-tour.

Federer kwam absoluut niet in zijn spel, getuige zijn 77 missers en 10 dubbele fouten bij zijn service. ,,John kon duidelijk beter overweg in deze condities, maar hij komt uit Brisbane, een van de meest luchtvochtige plaatsen op aarde. Toch heb ik vaak genoeg in veel zwaardere omstandigheden getraind, in temperaturen van 49 graden. Maar dit was een dag waarop het lichaam er niet tegen bestand was. Het leek wel of alles was uitgeschakeld”, aldus de nummer twee van de wereld.