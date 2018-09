Koolhof werd in het dubbelspel ook al uitgeschakeld door Murray, de broer van Andy Murray. Koolhof en Kitsjenok hadden de kwartfinales bereikt doordat hun tegenstanders in de tweede ronde niet konden spelen vanwege een blessure.

NEW YORK (ANP) - Wesley Koolhof en zijn Oekraïense partner Nadiia Kitsjenok zijn in de kwartfinales van het gemengd dubbelspel op de US Open uitgeschakeld. De Brit Jamie Murray en de Amerikaanse Bethanie Mattek-Sands waren in drie sets te sterk: 7-6 (7) 6-7 (8) 10-7.

