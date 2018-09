Van Riessen eerste vrouw bij profteam BEAT

Baanwielrenster Laurine van Riessen sluit zich aan bij de commerciële baanploeg BEAT. De regerend Nederlands kampioene op de sprint en keirin voegt zich bij Theo Bos, Matthijs Büchli en Roy van den Berg, meldde het team.

Van Riessen (31) is voormalig langebaanschaatsster, die op de Olympische Winterspelen van 2010 in Vancouver brons won op de 1000 meter. In 2015 maakte ze de overstap naar het baanwielrennen en met succes, getuige haar Nederlandse titels en een medaille op EK en WK. Haar ambitie is in 2020 ook een medaille op de Zomerspelen van Tokio.

,,Ik kijk er enorm naar uit om me als eerste vrouw bij de baanploeg te voegen. Op sportief gebied is het is voor mij belangrijk om op het hoogste niveau actief te zijn en dankzij BEAT krijg ik de mogelijkheid om een goed programma te rijden. De focus voor het komende seizoen ligt op de sprint en de keirin tijdens de wereldbekers”, aldus Van Riessen.