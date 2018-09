‘Froome en Thomas niet naar WK’

Chris Froome en Geraint Thomas, respectievelijk winnaar van de Giro en de Ronde van Frankrijk, nemen naar alle waarschijnlijkheid niet deel aan de wereldtitelstrijd wielrennen in Innsbruck. Dat vertelde de sportdirecteur van Team Sky, Brett Lancaster, aan Cycling News.

,,Voor het moreel en naar volgend jaar toe is het goed om te stoppen op een hoogtepunt”, zei Lancaster. ,,Ik denk dat Thomas nog wel overwoog om het WK te rijden. Ik had hem graag in de ploegentijdrit gezien, maar hij is leeg na een zwaar seizoen.”

Froome en Thomas maakten deel uit van de voorlopige Britse selectie voor de individuele wegwedstrijd en de tijdrit. Ze sluiten hun seizoen af met de Ronde van Groot-Brittanniƫ, die momenteel wordt verreden. Het WK in Innsbruck wordt gehouden van 23 tot en met 30 september.